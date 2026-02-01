छतों में दरारें, स्टाफ भी अधूरा…’बेटी पढ़ाओ’ का नारा कैसे हो पूरा ?

श्रीगंगानगर.‘बेटी पढ़ाओ’ के नारों के बीच जब स्कूल की छत ही भरोसेमंद ना रहे तो यह नारा बेमानी लगने लगता है। शहर के एफ ब्लॉक स्थित राजकीय बालिका उमा विद्यालय में पढ़ाई जोखिम और अभावों के बीच जारी है। कई कमरे असुरक्षित घोषित हैं, एक कमरे में दो-दो कक्षाएं लग रही हैं, वहीं महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों पद भी रिक्त हैं। बोर्ड परीक्षाओं के दौर में यह स्थिति छात्राओं पर अतिरिक्त दबाव बन रही है। वार्षिक बजट नहीं मिलने से मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित हैं। इसके बावजूद बेटियां नियमित स्कूल पहुंच रही हैं और सीमित संसाधनों में अपने सपनों को आकार देने की जिद बनाए हुए हैं।