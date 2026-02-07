दहेज नहीं, बेटी चाहिए… लौटाया 1 करोड़ 1 लाख 51 हजार का दहेज, एक रुपए और नारियल से रचा सामाजिक संदेश

Refuses to Accept Dowry: समाज में एक तरफ जहां एक और दहेज के नाम पर बहुओं और बेटियों को परेशान किया जा रहा है। वहीं वर पक्ष ने दुल्हन पक्ष से सिर्फ एक रुपया और नारियल लेकर समाज में नया संदेश दिया है।

श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में गांव 3 एनपी निवासी प्रमोद थालोड़ की पुत्री मानसी का विवाह शुक्रवार को 63 एलएनपी निवासी वीपी सिंह के साथ विधि-विधान से सम्पन्न हुआ। विवाह में वर पक्ष ने दिए गए कीमती उपहार और नकदी को लौटाकर सामाजिक संदेश दिया है। जिसकी अब हर कोई तारीफ कर रहा है।