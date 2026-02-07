Banswara: चीत्कार में बदली खुशियां, दूल्हे की दादी समेत 4 लोगों की मौत, फाटक में फंसा युवक का गला, JCB से बस खड़ी कर निकाले शव

Wedding Guests Bus Overturned: बांसवाड़ा जिले के बारीगामा-घोटीया आंबा मार्ग पर शुक्रवार शाम छह बजे बारात की बस घोटीया आंबा तालाब के पास पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना लगते ही आसपास के ग्रामीण मदद को दौड़ पड़े। जेसीबी की सहायता से बस को सीधा कर निजी वाहनों व एम्बुलेंस से मरीजों को एमजी अस्पताल पहुंचाया। मृतक कमला देवी पत्नी हकरू, टीटा पुत्र जोखा डोडियार, दलू पुत्र भूरा दामा निवासी संदलाई बडी है।