6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

बांसवाड़ा समाचार: विवाह समारोह में मधुमक्खियों के छत्ते पर गिरा पटाखा, बचने को दौड़े बाराती

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में एक शादी समारोह में मधुमक्खियों के हमले से अफरा - तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Santosh Trivedi

Feb 06, 2026

bee attack

Photo- AI Generated

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड स्थित एक निजी वाटिका में आयोजित शादी समारोह में अफरा - तफरी मच गई। सूत्रों के अनुसार साईं वाटिका में दोपहर के समय बाराती नाचते हुए दूल्हे को लेकर मंडप में पहुंचे।

मधुमक्खियों के छत्ते पर जा गिरा पटाखा

तभी आतिशबाजी के दौरान अचानक एक पटाखा पास ही स्थित मधुमक्खियों के छत्ते पर जा गिरा, जिससे मधुमक्खियाें ने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया।

मधुमक्खियाें के हमले से बाराती, दुल्हन पक्ष एवं आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। घटना से समारोह का माहौल कुछ देर के लिए अस्त-व्यस्त हो गया।

मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति को संभाला

लोग इधर-उधर भागते नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों ने बाद में स्थिति को संभाला। कुछ देर बाद मधुमक्खियां शांत हुईं, तब जाकर हालात सामान्य हो सके।

वैसे यह पहला मामला नहीं है जब शादी, सार्वजनिक समारोह के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अफरा-तफरी मची हो। इससे पहले भी प्रदेश में ऐसे काफी मामले सामने आ चुके हैं।

बिना सुरक्षा मानकों के पटाखों का इस्तेमाल खतरे को निमंत्रण

इस घटना ने एक बार फिर शादी समारोहों में पटाखों के उपयोग और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विवाह समारोहों में बिना सुरक्षा मानकों के पटाखों का इस्तेमाल लगातार खतरे को निमंत्रण दे रहा है।

आयोजनकर्ताओं को ऐसे आयोजनों से पहले स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिससे खुशियों के मौके पर इस तरह की अनहोनी न हो।

हाल ही में 4 फरवरी को अजमेर जिले के उदयगढ़ खेड़ा गांव में दोपहर करीब 12 बजे अंतिम संस्कार में गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था।

हमले में 28 लोग घायल हो गए थे। जिनको एम्बुलेंस से भिनाय के अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद परिजनों ने सिर पर हेलमेट लगाया और हाथ-पैरों में ग्लब्स पहनकर मृतक का अंतिम संस्कार किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 03:25 pm

Published on:

06 Feb 2026 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / बांसवाड़ा समाचार: विवाह समारोह में मधुमक्खियों के छत्ते पर गिरा पटाखा, बचने को दौड़े बाराती

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Roadways: ऑनलाइन सीटें, ऑफलाइन ठोकरें… काउंटर पर नहीं मिल रहे टिकट, यात्री परेशान, जानिए क्यों?

Rajasthan Roadways Free Bus Travel
बांसवाड़ा

Banswara News : बांसवाड़ा में फेवीक्विक से चिपकी छात्र की पलकें, परिजन परेशान, जानें फिर क्या हुआ?

Banswara student eyelids were glued together with Fevikwik family worried
बांसवाड़ा

Rajasthan Weather : मौसम ने फिर बदली चाल, मावठ की आहट से बांसवाड़ा अंचल के किसान बेचैन

Rajasthan Weather Update weather changed again winter rains prospect Banswara region farmers anxious
बांसवाड़ा

Rajasthan Crime: डीजे के बकाया 4 लाख रुपए मांगने पर युवक की बेरहमी से हत्या, आरोपी फरार

Murder News
बांसवाड़ा

राजस्थान एसीबी: हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल जयपाल सिंह
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.