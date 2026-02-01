राजस्थान एसीबी: हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बांसवाड़ा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा इकाई ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पाटन क्षेत्र की पुलिस चौकी छोटी सरवा के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल जयपाल सिंह को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी को मिली शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता के परिचित का अन्य लोगो के साथ विवाद होने पर उनके प्राइवेट वाहन को नुकसान पहुंचाया गया। वाहन को पुलिस थाना पाटन में रखा गया था। पुलिस थाना पाटन में एफआईआर के बाद मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के जिम्मे थी। आरोप है कि उन्होंने वाहन सुपुर्दगी और क्षति की राशि दिलाने की फाइल तैयार करने के लिए अपने मुंशी कांस्टेबल जयपाल सिंह के माध्यम से रिश्वत की मांग की।