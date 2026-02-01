1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

राजस्थान एसीबी: हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बांसवाड़ा में एसीबी ने 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, वाहन सुपुर्दगी के बदले रिश्वत मांगने का आरोप।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Ankit Sai

Feb 01, 2026

हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल जयपाल सिंह

फाइल फोटो-पत्रिका

बांसवाड़ा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा इकाई ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पाटन क्षेत्र की पुलिस चौकी छोटी सरवा के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल जयपाल सिंह को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी को मिली शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता के परिचित का अन्य लोगो के साथ विवाद होने पर उनके प्राइवेट वाहन को नुकसान पहुंचाया गया। वाहन को पुलिस थाना पाटन में रखा गया था। पुलिस थाना पाटन में एफआईआर के बाद मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के जिम्मे थी। आरोप है कि उन्होंने वाहन सुपुर्दगी और क्षति की राशि दिलाने की फाइल तैयार करने के लिए अपने मुंशी कांस्टेबल जयपाल सिंह के माध्यम से रिश्वत की मांग की।

शिकायत पर 30 जनवरी को एसीबी ने सत्यापन कराया, जिसमें पुष्टि होने पर एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल जयपाल सिंह को 2,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को भी पूछताछ के बाद डिटेन कर लिया गया। फिलहाल एसीबी महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। उनके निवास की तलाशी भी ली जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 05:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान एसीबी: हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Elections : बड़ा बदलाव, EVM से नहीं होंगे राजस्थान में पंच-सरपंच के चुनाव

Rajasthan Panchayat Elections big changes State Election Commission has issued instructions
बांसवाड़ा

Fraud at PNB : बांसवाड़ा में सीबीआई टीम का छापा, करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

CBI team raids Banswara mastermind of multi-crore fraud arrested
बांसवाड़ा

‘प्राइम’ इंटर्नशिप योजना: इन स्टूडेंट्स को मिलेगी 8,000 रुपए तक की फैलोशिप, जानें क्या है पात्रता

बांसवाड़ा

बुआ के किराएदार ने किया बलात्कार, किशोरी हो गई थी गर्भवती; अब अदालत ने सुनाई सजा

jabalpur
बांसवाड़ा

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थी संभालेंगे सफाई की कमान, तैनात होंगे हाइजीन मॉनिटर

rajasthan govt school
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.