राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थी संभालेंगे सफाई की कमान, तैनात होंगे हाइजीन मॉनिटर

इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यालय परिसरों को स्वच्छ रखने के साथ-साथ विद्यार्थियों में व्यक्तिगत स्वच्छता, सामूहिक जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है।