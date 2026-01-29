29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थी संभालेंगे सफाई की कमान, तैनात होंगे हाइजीन मॉनिटर

शिक्षा विभाग की नई पहल के तहत प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में 4 से 12 तककी प्रत्येक कक्षा और सेक्शन में एक-एक हाइजीन मॉनिटर (स्वच्छता कैप्टन) नियुक्त किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Santosh Trivedi

Jan 29, 2026

rajasthan govt school

गुढ़लिया-अरनिया ग्राम पंचायत गादरवाड़ा गूजरान के गुवाड़ा स्कूल का नया भवन एवं बच्चों को पढ़ाते शिक्षक। Photo- Patrika

बांसवाड़ा। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अब स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

शिक्षा विभाग की नई पहल के तहत प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में 4 से 12 तककी प्रत्येक कक्षा और सेक्शन में एक-एक हाइजीन मॉनिटर (स्वच्छता कैप्टन) नियुक्त किया जाएगा।

इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यालय परिसरों को स्वच्छ रखने के साथ-साथ विद्यार्थियों में व्यक्तिगत स्वच्छता, सामूहिक जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है।

चयनित हाइजीन मॉनिटर अपनी कक्षा में सफाई व्यवस्था पर नजर रखेंगे और सहपाठियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर ‘स्वच्छता स्टार’ या ‘बेस्ट हाइजीन मॉनिटर’ का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

एमडीएम से पहले धुलवाएंगे हाथ

हाइजीन मॉनिटर की प्रमुख जिम्मेदारियों में मिड-डे मील से पूर्व सभी विद्यार्थियों का हाथ धोना सुनिश्चित करना शामिल होगा। इसके साथ ही वे व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ-सुथरे कपड़े और आसपास की सफाई को लेकर भी सतर्क रहेंगे।

प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस पर हाइजीन मॉनिटर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ 10 मिनट का चर्चा सत्र आयोजित करेंगे। इसमें विद्यालय को स्वच्छ, हरा-भरा और स्वस्थ रखने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कक्षाध्यापक करेंगे मनोनीत

सरकारी विद्यालयों के कक्षा अध्यापक हर कक्षा में एक हाइजीन मॉनिटर्स को मनोनीत करेंगे। चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर विशेष स्वच्छता शपथ दिलाई जाएगी, ताकि वे अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाए।

अन्य विद्यार्थियों को भी जिम्मेदारी और नेतृत्व का अवसर देने के उद्देश्य से हर छह माह में हाइजीन मॉनिटर का पुन: चयन किया जाएगा। इससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस अभियान से जुड़ सकेंगे।

ये होंगे मुख्य दायित्व

  • कक्षा में डेस्क, बोर्ड और खिड़कियों की साफ-सफाई पर नजर
  • कचरा पात्र के सही उपयोग को सुनिश्चित करना
  • पेयजल टंकी और पानी की स्वच्छता की साप्ताहिक निगरानी
  • गंदगी फैलाने से रोकने के लिए सहपाठियों को प्रेरित करना

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa: रहस्यमय मौत के 4 घंटे बाद वायरल हुआ साध्वी प्रेम बाईसा का आखिरी संदेश! लिखी थी यह बात
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa last message, Jodhpur news, Rajasthan news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा लास्ट मैसेज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 05:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थी संभालेंगे सफाई की कमान, तैनात होंगे हाइजीन मॉनिटर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बुआ के किराएदार ने किया बलात्कार, किशोरी हो गई थी गर्भवती; अब अदालत ने सुनाई सजा

jabalpur
बांसवाड़ा

Banswara Accident : बांसवाड़ा में बेकाबू डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, बाल-बाल बचा सवार

Banswara an out-of-control dump truck hit a motorcycle rider narrowly escaped injury
बांसवाड़ा

अब गुजारिश नहीं, पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार या NOTA, गुर्जर नेता विजय बैंसला ने क्यों बोली ऐसी बात

vijay bansla
बांसवाड़ा

जीजा ने सुलह करवा रहे साले को चाकू घोंपा, पेट से बाहर आई आंतड़ियां, उदयपुर रेफर

चाकू के वार से घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पत्रिका फोटो
बांसवाड़ा

Banswara News: बेणेश्वर मेले में टोल नहीं लगेगा, ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय

baneshwar mela
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.