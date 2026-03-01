बांसवाड़ा: दो बाइकों में जबरदस्त टक्कर, बेटे की शादी से लौट रहे पिता और दामाद की मौत

गंभीर रूप से घायल हकरू को लोगों ने एंबुलेंस की सहायता से एमजी अस्पताल के लिए रवाना किया, लेकिन रास्ते में इनकी भी मौत हो गई। सामने से आ रहा बाइक सवार श्यामजी पुत्र हीरा चरपोटा निवासी कापड़िया भी गंभीर घायल हुआ है, जिसका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे की खबर से परिजनों में शोक की लहर है।