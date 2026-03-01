Rajasthan: राजस्थान की तीन कुख्यात तस्कर बहनों को लगा बड़ा झटका, कुर्क हुई 35 लाख की चल-अचल संपत्ति

राजतालाब थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि पुलिस ने इन तीनों बहनों की अपराध की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों की कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन किया था। न्यायालय ने पुलिस के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए कुर्की के आदेश पारित किए। न्यायालय के आदेशों की पालना में तहसीलदार जसकिरण हुवोर, थानाधिकारी राजतालाब देवीलाल मीणा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संपत्तियों को कुर्क कर राजकीय संपत्ति के बोर्ड लगाए।