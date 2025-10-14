करधनी में स्कूटी सवार महिला को तेज रफ्तार बस ने कुचला, हो गई मौत, आक्रोशित परिजन सड़क पर बैठे

जयपुर। राजधानी में आज सुबह तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। बस स्कूटी को रौदंती हुई निकल गई। स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत पर दर्दनाक हो गई। सूचना मिलने पर करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद महिला के परिजन रोड पर बैठे हुए है। परिजनों की ओर से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रहीं है। पुलिस की ओर से परिजनों से समझाईश की जा रहीं है। इधर गुस्साई भीड़ ने मौके पर बस के शीशे तोड़ डाले। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है।
हादसा करधनी थाना इलाके में सुबह करीब 11 बजे हुआ है। कालवाड़ रोड पर देशी ठाठ होटल और मंगलम सीटी के बीच रास्ते में यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार महिला वैजंती देवी हाथोज से झोटवाड़ा की तरफ जा रही थी। इस दौरान उसके पीछे से आ रही बस ने स्कूटी सवार महिला को जबरदस्त टक्कर मारी। बस चालक स्कूटी सवार महिला को रौंदते हुए आगे निकल गया।
दर्दनाक हादसे में महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद जयपुर—जोधपुर—नागौर हाइवे पर लंबा यातायात जाम लग गया। जिसके बाद अब पुलिस की ओर से धीरे धीरे यातायात को संचालित कराने का प्रयास कराया जा रहा है। मौके पर आक्रोशित लोगों का कहना है कि यहां पर आए दिन हादसे होते है। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जिसके कारण लोगों को हादसों का शिकार होना पड़ता है। पुलिस की ओर से हादसे की जांच की जा रहीं है।
