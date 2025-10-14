करधनी में स्कूटी सवार महिला को तेज रफ्तार बस ने कुचला, हो गई मौत, आक्रोशित परिजन सड़क पर बैठे

जयपुर। राजधानी में आज सुबह तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। बस स्कूटी को रौदंती हुई निकल गई। स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत पर दर्दनाक हो गई। सूचना मिलने पर करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद महिला के परिजन रोड पर बैठे हुए है। परिजनों की ओर से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रहीं है। पुलिस की ओर से परिजनों से समझाईश की जा रहीं है। इधर गुस्साई भीड़ ने मौके पर बस के शीशे तोड़ डाले। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है।