3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

केन्द्र ने दिए 425 करोड़, राजस्थान ने खर्च किए 79 प्रतिशत

पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई)

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Jan 03, 2026

जयपुर। पीएम—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के केन्द्र सरकार ने राजस्थान को 425 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जिसमें से अब तक 333 करोड़ रुपए यानी 79 प्रतिशत खर्च कर दिए गए। यह बजट कृषि से जुड़ी 7 योजनाओं पर खर्च किया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीसी के माध्यम से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम व तेलंगाना राज्यों के कृषि मंत्रियों, विभागीय सचिवों व वरिष्ठ अधिकारियों की पीएम-आरकेवीवाई को लेकर बैठक ली। इसमें कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कुल आवंटन का लगभग 79 प्रतिशत राशि खर्च की जा चुकी है।

इन योजनाओं पर खर्च किए 333 करोड़
— राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
— मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना
— रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
— परंपरागत कृषि विकास योजना
— पर ड्रॉप मोर क्रॉप
— सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन
— एग्रो फॉरेस्ट्री (कृषि वानिकी) योजना

अनुदानों में भी हो बढ़ोतरी

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बैठक में कहा कि वर्ष 2017 के बाद बाजार में सिंचाई संयंत्रों की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से प्रचलित इकाई लागत में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने तथा फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) के लिए दिए जाने वाले अनुदानों में भी बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया। बैठक में अन्य राज्यों ने भी योजना की प्रगति एवं चुनौतियों पर अपने-अपने सुझाव दिए।

निमंत्रण भी दिया

मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ कृषक हित में कार्य कर रही है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को 18–19 जनवरी को सवाई माधोपुर में आयोजित होने वाले अमरूद महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 09:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / केन्द्र ने दिए 425 करोड़, राजस्थान ने खर्च किए 79 प्रतिशत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: जयपुर में वरिष्ठ वकील की एक पोस्ट से अफसरों में मची खलबली, बन गया बड़े भाई का डेथ सर्टिफिकेट

Senior Advocate Kailash Nath Bhatt, Senior Advocate Kailash Nath Bhatt social media post, death certificate, Jaipur News, Rajasthan News, वरिष्ठ वकील कैलाश नाथ भट्ट, वरिष्ठ वकील कैलाश नाथ भट्ट सोशल मीडिया पोस्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

जयपुर के सांगानेर में विकास को मिलेगी रफ्तार : एलिवेटेड रोड, आरओबी और सेक्टर रोड पर जेडीसी के सख्त निर्देश

खास खबर

Saras Ghee Price: सरस घी के 20 रुपए दाम बढ़े, अब 300 रुपए महंगा मिलेगा 15 किलोग्राम का टिन

Saras Ghee Price
जयपुर

Indore Water Contamination: जयपुर में भी हो चुकी है इंदौर जैसी घटना, जब दूषित पानी पीने से हो गई थी कई लोगों की मौत

indore dirty water death
Patrika Special News

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में तीखे हो रहे सर्दी के तेवर, 4-5-6-7 जनवरी के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

Winter alert, IMD winter alert, winter alert in Rajasthan, Meteorological Department winter alert, IMD yellow alert, dense fog alert, cold wave alert, cold wave alert in, cold wave alert in Alwar, cold wave alert in Jhunjhunu, cold wave alert in Karauli, cold wave alert in Khairthal Tijara, cold wave alert in Kota, cold wave alert in Kotputli-Behror, cold wave alert in Sawaimadhopur, cold wave alert in Sikar, cold wave alert in Churu
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.