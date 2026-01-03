केन्द्र ने दिए 425 करोड़, राजस्थान ने खर्च किए 79 प्रतिशत

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बैठक में कहा कि वर्ष 2017 के बाद बाजार में सिंचाई संयंत्रों की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से प्रचलित इकाई लागत में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने तथा फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) के लिए दिए जाने वाले अनुदानों में भी बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया। बैठक में अन्य राज्यों ने भी योजना की प्रगति एवं चुनौतियों पर अपने-अपने सुझाव दिए।