टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, होली स्नेह मिलन भी हुआ

जयपुर। टैक्स अधिवक्ताओं के संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कर अधिवक्ता और अतिथि मौजूद रहे। समारोह के अंत में होली स्नेह मिलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में दि टैक्स बार एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) राजस्थान के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष एडवोकेट डॉ. उमराव सिंह यादव, महासचिव एडवोकेट डॉ. राम चन्द्र यादव, उपाध्यक्ष गणेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉ. विष्णु भारद्वाज, संयुक्त सचिव बी.एल. जैन और पवन गौतम सहित अन्य पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी संभाली।