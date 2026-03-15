राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चे अब कक्षा 3 से सीखेंगे AI, पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव, जुड़ेंगे रोबोटिक्स और फेस रिकॉग्निशन के अध्याय

शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों को तकनीक के प्रति जागरूक करने के लिए 'आओ कंप्यूटर सीखें' पुस्तक के पाठ्यक्रम को अपडेट किया है। अब कक्षा 3 से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि इसे बोझिल बनाने के बजाय उदाहरणों के जरिए समझाया गया है। सिलेबस में मोबाइल फीचर्स, गेमिंग, रोबोटिक्स और फेस रिकॉग्निशन जैसे उदाहरण शामिल किए गए हैं, ताकि बच्चे सरल भाषा में समझ सकें कि एआई उनके दैनिक जीवन में कैसे काम करता है।