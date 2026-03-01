Weather Report 15 March: राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज, कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज गर्मी

Rain in rajasthan: जयपुर. राजस्थान में रविवार को मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि कई शहरों में गर्मी का असर बढ़ता नजर आया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा।