जयपुर में घरेलू नौकरानी की बड़ी वारदात, खाटूश्यामजी जाने का बहाना बना लाखों के गहने और हजारों रुपए ले उड़ी

सोनिया उप्रेती के मुताबिक, जिन कपड़ों को उन्होंने नौकरानी को संभालने के लिए दिया था, उनके बीच ही एक पाउच रखा हुआ था। इस पाउच में 65 हजार रुपए नकद और एक छोटी पोटली में सोने की दो चेन व 6-7 जोड़ी कानों के टॉप्स रखे हुए थे।

इसके अलावा कपड़ों की तह के नीचे उनके सोने के दो कंगन भी रखे थे। अनजाने में यह कीमती सामान कपड़ों के साथ ही नौकरानी के पास चला गया।