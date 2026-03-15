जयपुर में थाने के सामने मौत बनकर दौड़ी ब्लैक थार! पुलिस की 112 वाहन और बाइक को रौंदा, मंजर देख सहम गए लोग

हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद थार चालक को हिरासत में लिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, चालक शराब के नशे में पूरी तरह धुत था, जिस कारण वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।