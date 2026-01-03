Indore Water Contamination: जयपुर में भी हो चुकी है इंदौर जैसी घटना, जब दूषित पानी पीने से हो गई थी कई लोगों की मौत

ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) और इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.0 पीपीएम से अधिक हो तो वह पीने लायक नहीं रहता। इन मानकों के आधार पर राजस्थान के काफी जिलों में पानी पीने लायक नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, अत्यधिक टीडीएस युक्त पानी के लगातार सेवन से पेट संबंधी रोग, किडनी पर असर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।