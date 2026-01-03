3 जनवरी 2026,

कोटा

राजस्थान के उद्धव को मिला 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज, IIT गुवाहाटी से हुआ कैंपस प्लेसमेंट

IIT गुवाहाटी से बीटेक कर रहे उद्धव गुप्ता को मल्टीनेशनल कंपनी डेटाब्रिक्स ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना पैकेज दिया है।

2 min read
कोटा

image

Santosh Trivedi

image

Ankit Sai

Jan 03, 2026

IIT Guwahati Campus Placement

उद्धव गुप्ता फाइल-फोटो पत्रिका

कोटा: राजस्थान का कोटा शहर, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए जाना जाता है। कोटा से एक बार फिर गर्व करने वाली खबर सामने आई है। यहां के रहने वाले उद्धव गुप्ता ने अपनी लगन और मेहनत से शानदार सफलता प्राप्त की है। उद्धव को मल्टीनेशनल कंपनी डेटाब्रिक्स ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के सालाना पैकेज पर हायर किया है। उद्धव IIT गुवाहाटी से बीटेक कर रहे हैं और यह प्लेसमेंट उनके कॉलेज कैंपस से ही हुआ है।

आगे की पढ़ाई अमरीका में

उद्धव गुप्ता ने कोटा में ही रहकर कोचिंग की और IIT प्रवेश परीक्षा पास की। वे बताते हैं कि उनका बीटेक कोर्स जुलाई 2026 में खत्म होगा। उसके बाद वे बैंगलुरु जाकर कंपनी में काम शुरू करेंगे। उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस से संबंधित होगा। उद्धव पहले दो साल नौकरी करके व्यावहारिक अनुभव लेना चाहते हैं। इसके बाद अमरीका के किसी अच्छे विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री लेंगे। आगे चलकर वे रिसर्च के क्षेत्र में भी योगदान देना चाहते हैं।

JEE मेन में 371 रैंक

उद्धव की यह सफलता कई युवाओं को प्रेरित करने वाली है। उद्धव ने 2020 में 10वीं कक्षा में राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में 11 स्थान प्राप्त किया था। वे 2021 और 2022 में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (KVPY) में चुने गए थे। इससे उन्हें बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) में दाखिला मिल सकता था, लेकिन उनका लक्ष्य IIT से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना था। इसलिए उन्होंने JEE मेन और एडवांस्ड की तैयारी पर पूरा जोर दिया। 2022 में बारहवीं के साथ ही पहले प्रयास में JEE मेन में 371 रैंक और JEE एडवांस्ड में 514 रैंक प्राप्त की। उद्धव ने बताया कि उनका लक्ष्य शुरू से ही साफ था। वे JEE एडवांस्ड में 500 के करीब रैंक लाना चाहते थे। नौवीं कक्षा से ही उन्होंने IIT की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी के दम पर IIT गुवाहाटी के कंप्यूटर साइंस में जगह मिली।

सफलता के सफर में मां का योगदान


उद्धव ने बताया कि परिवार ने उसके हर कदम पर साथ दिया। उद्धव के पिता मनुज प्रकाश गुप्ता कोटा के डडवाड़ा क्षेत्र निवासी हैं। उद्धव के पिता कोटा DRM ऑफिस के VIP सेल में रिजर्वेशन सुपरवाइजर हैं। उद्धव अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपनी मां श्रद्धा गुप्ता को देते हैं। वे कहते हैं कि मां ने हमेशा प्रोत्साहित किया और घर में ऐसा माहौल बनाया कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहे। इसी के साथ उनकी छोटी बहन उदिता भी IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही हैं

Updated on:

03 Jan 2026 04:26 pm

Published on:

03 Jan 2026 04:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान के उद्धव को मिला 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज, IIT गुवाहाटी से हुआ कैंपस प्लेसमेंट

