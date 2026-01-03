राजस्थान के उद्धव को मिला 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज, IIT गुवाहाटी से हुआ कैंपस प्लेसमेंट

उद्धव की यह सफलता कई युवाओं को प्रेरित करने वाली है। उद्धव ने 2020 में 10वीं कक्षा में राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में 11 स्थान प्राप्त किया था। वे 2021 और 2022 में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (KVPY) में चुने गए थे। इससे उन्हें बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) में दाखिला मिल सकता था, लेकिन उनका लक्ष्य IIT से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना था। इसलिए उन्होंने JEE मेन और एडवांस्ड की तैयारी पर पूरा जोर दिया। 2022 में बारहवीं के साथ ही पहले प्रयास में JEE मेन में 371 रैंक और JEE एडवांस्ड में 514 रैंक प्राप्त की। उद्धव ने बताया कि उनका लक्ष्य शुरू से ही साफ था। वे JEE एडवांस्ड में 500 के करीब रैंक लाना चाहते थे। नौवीं कक्षा से ही उन्होंने IIT की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी के दम पर IIT गुवाहाटी के कंप्यूटर साइंस में जगह मिली।