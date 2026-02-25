सावधान: इस नई पिचकारी से 50% दृष्टि बाधित, जल गई 9 साल के बच्चे की आंख, डॉक्टर भी हुए हैरान

डॉ. सिंह का कहना है कि आंख में शर्करा युक्त या गैस वाले पेय पदार्थ जाने से संक्रमण और कॉर्निया को गंभीर क्षति हो सकती है। बच्चा देरी से अस्पताल पहुंचा है। हालांकि बच्चे की आंख 50 प्रतिशत तक खराब हुई है। ऐसे में पहले उसे दवाइयों से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि कोल्ड ड्रिंक वाली पिचकारियों की बिक्री पर रोक लगाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि वे बच्चों को इस तरह के खिलौनों से दूर रखें और आंख में किसी भी रसायन या तरल पदार्थ जाने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें।