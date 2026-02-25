25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

सावधान: इस नई पिचकारी से 50% दृष्टि बाधित, जल गई 9 साल के बच्चे की आंख, डॉक्टर भी हुए हैरान

Harmful Cold-Drink Water Gun: झालावाड़ जिले से होली से पहले एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कोल्ड ड्रिंक भरी पिचकारी से 9 साल के बच्चे की आंख गंभीर रूप से झुलस गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की दृष्टि 50% तक प्रभावित हुई है और हालत गंभीर बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 25, 2026

Holi News

एमबीएस अस्पताल के नेत्र विभाग में आया पीडि़त बच्चा और उसके परिजन (फोटो: पत्रिका)

Shocking Case Of MBS Hospital: झालावाड़ जिले के सारोलाकलां में कोल्ड ड्रिंक भरी पिचकारी से बच्चे की आंख जलने का मामला सामने आया है। परिजन मंगलवार को बच्चे को लेकर कोटा के एमबीएस अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में पहुंचे तो ऐसी पिचकारी देख डॉक्टरों को भी हैरानी हुई। सारोलाकलां निवासी 9 वर्षीय मनीष को उसके पिता हुकुमचंद धाकड़ इलाज के लिए यहां लेकर पहुंचे थे।

नेत्र रोग विभाग की सीनियर प्रोफेसर डॉ. जयश्री सिंह ने बताया कि बच्चे की आंख में कोल्ड ड्रिंक जाने से कॉर्निया को नुकसान पहुंचा है। जिससे उसकी दृष्टि प्रभावित हुई है। कोल्ड ड्रिंक से आंख में एलकली बर्न (क्षार तत्व से जलन) से अल्सर बन गया। डॉ. सिंह ने कहा कि ऐसी कोल्ड ड्रिंक वाली पिचकारी पर प्रशासन को रोक लगानी चाहिए।

परिजनों का दावा…स्कूल के बाहर दुकान पर बिक रही ऐसी पिचकारी

परिजनों के अनुसार, बच्चे ने स्कूल के बाहर से कोल्ड ड्रिंक वाली पिचकारी खरीदी थी और खेलते समय गलती से पेय पदार्थ आंख में चला गया। इसके बाद बच्चे को दिखना कम हो गया। पहले उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झालावाड़ जिले के सारोलाकलां में दिखाया, लेकिन सुधार नहीं होने पर कोटा रैफर किया गया। यहां जांच के बाद उपचार शुरू किया गया है।

करना पड़ सकता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट

डॉ. सिंह का कहना है कि आंख में शर्करा युक्त या गैस वाले पेय पदार्थ जाने से संक्रमण और कॉर्निया को गंभीर क्षति हो सकती है। बच्चा देरी से अस्पताल पहुंचा है। हालांकि बच्चे की आंख 50 प्रतिशत तक खराब हुई है। ऐसे में पहले उसे दवाइयों से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि कोल्ड ड्रिंक वाली पिचकारियों की बिक्री पर रोक लगाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि वे बच्चों को इस तरह के खिलौनों से दूर रखें और आंख में किसी भी रसायन या तरल पदार्थ जाने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें।

ये भी पढ़ें

RGHS : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, आरजीएचएस पर सरकार का बड़ा फैसला
जयपुर
Rajasthan government employees and pensioners relief government takes Big decision on RGHS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / सावधान: इस नई पिचकारी से 50% दृष्टि बाधित, जल गई 9 साल के बच्चे की आंख, डॉक्टर भी हुए हैरान

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: सड़कें होंगी चौड़ी, बनेगी पुलिया, राजस्थान के इस विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी 118.95 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

new road in kota
कोटा

Kota Gold-Silver Price: चांदी में बड़ी गिरावट, सोना हुआ महंगा, जानें लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

Gold-Silver Price Crash
कोटा

Kota Mandi News: गेहूं-चना मंदा, धनिया-सरसों के दाम तेज, 70,000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें लेटेस्ट मंडी भाव

Jeera mandi bhav
कोटा

बड़ी खुशखबरी: दिल्ली-MP रूट पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी, राजस्थान के इस जिले को मिली 9 नई लग्जरी बसें

Rajasthan-Roadways-new-bus
कोटा

Kota Aerocity project: यहां बसेगा आधुनिक शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना तैयार, जानें पूरा डेवलपमेंट प्लान

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.