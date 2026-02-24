कोटा में भीषण सड़क हादसा: कार काटकर निकालने पड़े UP के 4 युवकों के शव, सोशल मीडिया फ्रेंड्शिप के बाद महाकाल दर्शन का था प्लान

Rajasthan Road Accident: दिल्ली–मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर चेचट टोल प्लाजा के समीप रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों युवक सोशल मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में आए थे और मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए साथ गए थे। परिजनों को यह जानकारी दर्शन के बाद ही मिली कि उनके पुत्र किन-किन साथियों के साथ यात्रा पर गए हैं।