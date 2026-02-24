कोटा में पुलिस की बर्बरता: BJP नेता को थाने में पट्टे से पीटा, थप्पड़ मारे, ‘कहा आज तेरी नेतागिरी निकालते हैं’…

मारपीट के बाद अगले दिन हनुमान गौतम ने आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल को अपने शरीर पर लगी चोटें दिखाईं और आपबीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने तत्काल प्रभाव से तीनों आरोपी कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी डीएसपी रुद्र प्रकाश शर्मा को सौंपी गई है। उद्योग नगर थाना हाल के दिनों में विवादों के घेरे में रहा है। इससे पहले भी यहाँ के कांस्टेबल मनीष यादव को लूट और अपहरण के मामले में बर्खास्त किया जा चुका है। ताजा घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली और आमजन के प्रति उनके व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।