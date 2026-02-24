Kota Link Road: 3 लाख लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 9.80 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 1.4 KM लंबी लिंक रोड

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह लिंक रोड यातायात का सरल और सुगम विकल्प बनेगी। कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए यह सड़क महज 2 से 3 मिनट में परकोटे के भीतर से अभय कमांड सेंटर तक पहुंच सुलभ करेगी। इस मार्ग का दादाबाड़ी लिंक रोड से सीधा जुडाव सुनिश्चित किया गया है, यानी कैथूनीपोल चौराहे से लिंक रोड के जरिए सेंटपॉल स्कूल ही नहीं दादाबाड़ी तक का सफर पहले से आधे से भी कम समय में तय किया जाना संभव हो सकेगा।