23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में ट्रैफिक से राहत के लिए बड़ा प्लान, यहां बनेंगे 14 फ्लाईओवर-एलिवेटेड रोड और 9 ओवरब्रिज-अंडरपास; सड़कें होंगी चौड़ी

Comprehensive Mobility Plan 2055: राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 23, 2026

Jaipur Elevated Road

एलिवेटेड रोड। पत्रिका फाइल फोटो

Jaipur Traffic Relief Plan 2055: राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार किया गया है। जयपुर शहर में 14 फ्लाईओवर व एलिवेटेड रोड, 9 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इस मेगा मोबिलिटी प्लान के लागू होने के बाद जयपुर में सफर आसान होगा और जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट (यूडीएच) और आरआई-टीईसी ने जयपुर के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार किया है, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी को राहत देने के लिए बड़े रोड अपग्रेड का प्रस्ताव रखा है। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान 2055 के तहत जयपुर शहर में 14 जगहों पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड, नौ जगहों पर रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास और 25 मुख्य सड़कों पर 86 किमी रोड को चौड़ा करने का प्लान है।

मुख्य सुझावों में जेडीए सर्कल से मोती डूंगरी सर्कल तक जेएलएन मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाना शामिल है। इसके अलावा गोपालपुरा पुलिया के नीचे 700 मीटर चौड़ा अंडरपास और झालाना डूंगरी से जगतपुरा रोड तक झालाना बाईपास पर 4.4 किमी लंबा एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही चौरड़िया पेट्रोल पंप से सांगानेर सर्कल तक 12 किमी लंबे एलिवेटेड रोड का काम शुरू करेगी।

जेडीए अधिकारियों के मुताबिक इसमें एनएचएआई का भी अपना रोल होगा। सिफारिशों के मुताबिक एनएचएआई अजमेर एक्सप्रेसवे पर 200 फीट बाईपास क्रॉसिंग पर दिल्ली जाने वाला फ्लाईओवर बनाएगा। जयपुर जंक्शन और कलक्ट्रेट को जोड़ने वाली सड़क, हीरापुरा बस टर्मिनल, एयरपोर्ट टर्मिनल एक, प्रस्तावित पिंजरापोल मेट्रो स्टेशन और गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा त्रिमूर्ति सर्कल और ट्रांसपोर्ट नगर में गुरुद्वारा जंक्शन को जोड़ने वाले गोविंद मार्ग को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव है।

2055 मोबिलिटी प्लान: कहां-कहां बनेंगे फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और अंडरपास

एलिवेटेड रोड: जेडीए सर्कल से मोती डूंगरी सर्कल तक जेएलएन मार्ग, झालाना डूंगरी से जगतपुरा रोड तक झालाना बाईपास पर, चौराड़िया पेट्रोल पंप से सांगानेर सर्किल और अरण्य भवन से जगतपुरा रोड तक।
फ्लाईओवर: टोडी मोड़, नींदड़ मोड़, 14 रोड जंक्शन (सीकर रोड), जेएलएन मार्ग, विजय द्वार, कानोता, सांगानेर, बिलवा, 200 फीट बाईपास और डीसीएम रोड पर।
ओवरब्रिज: सिरसी, कालवाड़, मालवीय नगर और हाथोज में।
अंडरपास: कनकपुरा, बिंदायका, महेश नगर, करतारपुरा और जगतपुरा में।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, गांवों में लगने लगे पोस्टर, दौसा में इस बार 87 सरपंच ज्यादा बनेंगे
दौसा
Rajasthan Panchayat Elections, Rajasthan Panchayat Election News, Rajasthan Panchayat Election Date, Rajasthan Panchayat Election Latest News, Rajasthan Panchayat Election Update News, Rajasthan Panchayat Election Today News, Rajasthan Politics, राजस्थान पंचायत चुनाव, राजस्थान पंचायत चुनाव न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव डेट, राजस्थान पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, राजस्थान राजनीति

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 03:38 pm

Published on:

23 Feb 2026 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में ट्रैफिक से राहत के लिए बड़ा प्लान, यहां बनेंगे 14 फ्लाईओवर-एलिवेटेड रोड और 9 ओवरब्रिज-अंडरपास; सड़कें होंगी चौड़ी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आईना… डिग्री का धंधा…जांच जारी है

fake degree, fake degree in Rajasthan, fake degree gang, fake degree college, Jaipur news, Rajasthan news
जयपुर

PM Kisan Yojana: राजस्थान के किसानों के खाते में कब आएंगे 22वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए? अब आई बड़ी खबर

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Yojana, when will the 22nd installment of PM Kisan Yojana come, when will the money of PM Kisan Yojana be received, when will the installment of PM Kisan Yojana come, PM Kisan Yojana latest news, PM Kisan Yojana update news, PM Kisan Yojana today news, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना की २२वीं किस्त कब आएगी, पीएम किसान योजना का पैसा कब मिलेगा, पीएम किसान योजना की किस्त कब आएगी, पीएम किसान योजना लेटेस्ट न्यूज, पीएम किसान योजना अपडेट न्यूज, पीएम किसान योजना टुडे न्यूज
जयपुर

Rajasthan Lok Sanskriti: जब ‘लोक’ सुरक्षित रहता है, तभी राष्ट्र सशक्त होता है

Rajasthan Lok Sanskriti
ओपिनियन

Electric Buses: आ गई खुशखबरी, जयपुर में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, 26 फरवरी से ट्रायल शुरू

electric buses
जयपुर

Rajasthan News : विनोद जाखड़ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, राजस्थान के लिए ये दिन रहने वाला है बेहद ख़ास

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.