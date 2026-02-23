जयपुर में ट्रैफिक से राहत के लिए बड़ा प्लान, यहां बनेंगे 14 फ्लाईओवर-एलिवेटेड रोड और 9 ओवरब्रिज-अंडरपास; सड़कें होंगी चौड़ी

जेडीए अधिकारियों के मुताबिक इसमें एनएचएआई का भी अपना रोल होगा। सिफारिशों के मुताबिक एनएचएआई अजमेर एक्सप्रेसवे पर 200 फीट बाईपास क्रॉसिंग पर दिल्ली जाने वाला फ्लाईओवर बनाएगा। जयपुर जंक्शन और कलक्ट्रेट को जोड़ने वाली सड़क, हीरापुरा बस टर्मिनल, एयरपोर्ट टर्मिनल एक, प्रस्तावित पिंजरापोल मेट्रो स्टेशन और गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा त्रिमूर्ति सर्कल और ट्रांसपोर्ट नगर में गुरुद्वारा जंक्शन को जोड़ने वाले गोविंद मार्ग को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव है।