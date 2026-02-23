Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, गांवों में लगने लगे पोस्टर, दौसा में इस बार 87 सरपंच ज्यादा बनेंगे

जिला परिषद व पंचायत समितियों के परिसीमन के बाद दौसा जिले में 87 नई ग्राम पंचायतें और 2 नई पंचायत समितियां गठित की गई हैं। इसके साथ ही अब जिले में कुल 362 ग्राम पंचायतें और 14 पंचायत समितियां हो गई हैं। पहली बार जिले को 87 नए सरपंच और 2 नए प्रधान मिलेंगे, जिससे गांवों के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। गांवों में पोस्टर व बैनर लगने लगे हैं। दावेदार खर्चा करने लगे हैं। सामाजिक कामों में सक्रिय नजर आने लगे हैं।