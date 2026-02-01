Rajasthan: नगर निकाय चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तारीखें हुईं घोषित

जयपुर। राज्य के नगरीय निकायों में प्रस्तावित आम चुनाव 2026 को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को गति दे दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने जानकारी दी कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 24 मार्च से मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा।