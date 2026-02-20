-गत वर्ष सात दिसम्बर को गिरधर मार्ग पर जेडीए की जानकारी में एक ऐसी इमारत आई जो एक ओर झुक गई थी, जिसे खतरा मानते हुए जेडीए ने मौके पर ही ध्वस्त कर दिया। पास ही दूसरी इमारत अवैध रूप से बन रही थी। उस समय मौके पर काम रुकवा दिया था। खुद राहुल कोटोकी (उप पुलिस महानिरीक्षक) पहुंचे थे और स्पष्ट निर्देश देकर निर्माण कार्य रुकवाया था।