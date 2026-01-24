राजस्थान पंचायत चुनाव : इस तारीख को जारी होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

दरअसल, एसआइआर और ओबीसी आरक्षण की वजह से राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखें लगातार पीछे होती जा रही हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग लगातार पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों की घोषणा हो सकती है। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल से पहले पंचायत-निकाय चुनाव कारने के निर्देश दिए हैं।