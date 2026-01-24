राजस्थान पंचायत चुनाव : इस तारीख को जारी होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

फोटो-पत्रिका
जयपुर। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को तैयारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूचियों के आधार पर फोटोयुक्त पंचायत मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं। इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को होगा। आयोग के मुताबिक, राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए यह अंतिम प्रकाशन होगा। अब मतदाता सूची में संशोधन नहीं होगा। जिन लोगों का इस सूची में नाम होगा, वही लोग पंचायत चुनाव में मतदान कर पाएंगे।
पंच और सरपंच के चुनाव मतपेटियों से कराए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होने की संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की एमपीएसवी ईवीएम भी मंगाई जा रही हैं।
दरअसल, एसआइआर और ओबीसी आरक्षण की वजह से राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखें लगातार पीछे होती जा रही हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग लगातार पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों की घोषणा हो सकती है। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल से पहले पंचायत-निकाय चुनाव कारने के निर्देश दिए हैं।
