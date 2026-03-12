12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News : जयपुर की टीचर कोमा में, स्कूल ने रोकी 6 माह से सैलरी, परिवार पर आया भारी आर्थिक संकट, जानें डीईओ क्या बोले?

Jaipur News : जयपुर में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका पिछले कई महीनों से कोमा में है। साथ ही शिक्षिका का बीते छह माह से वेतन बंद कर दिया गया है। परिवार के सामने आर्थिक संकट आ गया है। पर शिक्षा विभाग संवेदनहीन बना हुआ है। पढ़िए एक भावुक स्टोरी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 12, 2026

Jaipur school teacher in coma school withholds salary for six months family faces financial crisis

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur News : जयपुर में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका पिछले कई महीनों से कोमा में है। साथ ही शिक्षिका का पिछले छह माह से वेतन बंद है। जिस वजह से परिवार के सामने घोर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं शिक्षिका की वेतनवृद्धि भी रोक दी गई। परिजनों के अनेक बाद सूचित करने के बाद भी स्कूल प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता पर सवाल उठने लगे हैं।

स्कूल से लौटते समय हुई थी दुर्घटनाग्रस्त

जानकारी के अनुसार नेताजी सुभाष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोतीकटला जयपुर में जीव विज्ञान की व्याख्याता सुनीता अग्रवाल 24 अप्रैल 2025 को स्कूल से लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थीं। दुर्घटना के बाद से वह लगातार कोमा में हैं और उनका उपचार चल रहा है।

परिजनों का कहना है कि इस बारे में स्कूल प्रशासन और प्रधानाचार्य को कई बार सूचना दी गई और चिकित्सकों की ओर से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसके बावजूद सितंबर 2025 से उनका वेतन रोक दिया गया है। जुलाई 2025 से मिलने वाली नियमित वेतनवृद्धि का लाभ भी नहीं दिया गया।

परिवार का आरोप है कि गंभीर बीमारी और असहाय स्थिति के बावजूद विभाग ने कोई मानवीय पहल नहीं की। जबकि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत ऐसे मामलों में वेतन रोकना नियमों के खिलाफ बताया गया है। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक निर्णय में भी ऐसे कर्मचारियों को वेतन देने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री को भी दिया ज्ञापन

परिजनों का कहना है कि इलाज के भारी खर्च के बीच वेतन बंद होने से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कठिन हो गई है। उन्होंने शिक्षा विभाग से मांग की है कि नियमों और न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए शिक्षिका का लंबित वेतन और वेतनवृद्धि जल्द जारी की जाए, ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है।

मामला संज्ञान में है - डीईओ जयपुर

मामला संज्ञान में है। यह प्रकरण हमने शिक्षा विभाग बीकानेर भेज रखा है। उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा है। इस प्रकरण में जल्द ही निस्तारण करेंगे।
सुनील सिंघल, डीईओ जयपुर

ये भी पढ़ें

Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार की ये है गज़ब स्कीम, शादी करने पर मिलते हैं 10 लाख रुपए! क्या जानते हैं आप?
जोधपुर
Rajasthan government amazing scheme You get Rs 10 lakh on getting married What do you know Inter-caste Marriage Promotion Scheme

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 11:54 am

Published on:

12 Mar 2026 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News : जयपुर की टीचर कोमा में, स्कूल ने रोकी 6 माह से सैलरी, परिवार पर आया भारी आर्थिक संकट, जानें डीईओ क्या बोले?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, आलू हो रहा सस्ता

जयपुर

IPL Match 2026: राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए जरूरी खबर, SMS स्टेडियम में आईपीएल मैच खेले जाने को लेकर आया बड़ा अपडेट

IPL Match 2026
जयपुर

English Medium School: महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश शुरू, 25 मार्च को लॉटरी से चयन

जयपुर

Rajasthan Vidhansabha: राजस्थान विधानसभा में होगा ऐतिहासिक बदलाव, 49 साल बाद बढ़ सकती है विधायकों की संख्या, जानें क्या होगा असर

Rajasthan Assembly seats may rise to 270 after delimitation Speaker Vasudev Devnani hints at 70 new seats
जयपुर

Farooq Abdullah Assault : अशोक गहलोत ने कहा, कड़ी सुरक्षा के बीच हमला होना बेहद गंभीर, जानें सचिन पायलट की प्रतिक्रिया

Farooq Abdullah Assault Ashok Gehlot said attack in midst of tight security is very serious Know Sachin Pilot reaction
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.