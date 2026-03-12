Jaipur News : जयपुर की टीचर कोमा में, स्कूल ने रोकी 6 माह से सैलरी, परिवार पर आया भारी आर्थिक संकट, जानें डीईओ क्या बोले?

Jaipur News : जयपुर में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका पिछले कई महीनों से कोमा में है। साथ ही शिक्षिका का पिछले छह माह से वेतन बंद है। जिस वजह से परिवार के सामने घोर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं शिक्षिका की वेतनवृद्धि भी रोक दी गई। परिजनों के अनेक बाद सूचित करने के बाद भी स्कूल प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता पर सवाल उठने लगे हैं।