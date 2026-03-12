LPG Crisis Impact : कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रुकने का दुष्प्रभाव, जयपुर का बोरोसिल प्लांट बंद; 3,000 मजदूरों को निकाला

एलपीजी की सप्लाई बंद होने से बुधवार से प्लांट बंद करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में मजदूरों को बुलाने का औचित्य नहीं है। यदि जल्द ही आपूर्ति सुचारू नहीं हुई तो स्टाफ की भी छुट्टी करनी पड़ सकती है। सप्लाई शुरू होने के बाद ही प्लांट दोबारा चालू हो सकेगा।

महेन्द्र सिंह, जनरल मैनेजर, बोरोसिल प्राइवेट लिमिटेड, बलेखण, चौमूं