Jaipur Development: जयपुर में 36 KM की एलिवेटेड रोड, मेट्रो लाइन के बीच नया कॉरिडोर, जानें JDA का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान

Jaipur's Elevated Road Project: जयपुर की द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना का रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं है। एलिवेटेड रोड के रास्ते में कई बाधाएं हैं। इनमें पहले से बनी एलिवेटेड रोड, मेट्रो कॉरिडोर और हाईटेंशन लाइन का तोड़ निकालना होगा। 36KM में JDA एविलेटेड रोड की संभावनाएं तलाशने के लिए इस माह में डीपीआर का टेंडर जारी करेगा। डीपीआर में करीब पांच करोड़ रुपए खर्च करेगा।