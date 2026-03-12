Jaipur Development: जयपुर में 36 KM की एलिवेटेड रोड, मेट्रो लाइन के बीच नया कॉरिडोर, जानें JDA का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान

Photo: AI
Jaipur's Elevated Road Project: जयपुर की द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना का रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं है। एलिवेटेड रोड के रास्ते में कई बाधाएं हैं। इनमें पहले से बनी एलिवेटेड रोड, मेट्रो कॉरिडोर और हाईटेंशन लाइन का तोड़ निकालना होगा। 36KM में JDA एविलेटेड रोड की संभावनाएं तलाशने के लिए इस माह में डीपीआर का टेंडर जारी करेगा। डीपीआर में करीब पांच करोड़ रुपए खर्च करेगा।
सूत्रों की मानें तो एलिवेटेड रोड का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में सांगानेर और प्रताप नगर की ओर पांच से सात किमी में नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी।
बड़े हिस्से में नदी के दोनों ओर जमीन खाली है। उसको जेडीए बेच भी नहीं सकता। ऐसे में यहां सड़क बनाकर यातायात को सुचारू भी कर सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे जेडीए का पैसा भी कम खर्च होगा और काम भी जल्द हो जाएगा। एलिवेटेड रोड खर्चीला प्रोजेक्ट है जहां नदी किनारे घनी आबादी है, वहां पर बहाव क्षेत्र में एलिवेटेड पर विचार किया जा सकता है।
