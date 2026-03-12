RTE Admission 2026-27 Lottery: 6.34 लाख आवेदनों की आज निकलेगी लॉटरी, जानें चेक करने का पूरा प्रोसेस

Photo: Patrika
RTE Lottery Check Online: राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। निजी स्कूलों में 6.34 लाख आवेदन बुधवार को प्राप्त हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से अब गुरुवार को लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षामंत्री मदन दिलावर प्रातः 11 बजे पाली जिला कलक्टर कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर निःशुल्क प्रवेश की लॉटरी निकलेंगे।
राजस्थान में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए निकाली गई लॉटरी का रिजल्ट अभिभावक ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं—स्कूल लॉगिन के माध्यम से या फिर आवेदन की जानकारी दर्ज करके। नीचे दी गई प्रक्रिया के जरिए आप स्कूल के स्थान के आधार पर भी लॉटरी रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग