RTE Admission 2026-27 Lottery: 6.34 लाख आवेदनों की आज निकलेगी लॉटरी, जानें चेक करने का पूरा प्रोसेस

राजस्थान में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए निकाली गई लॉटरी का रिजल्ट अभिभावक ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं—स्कूल लॉगिन के माध्यम से या फिर आवेदन की जानकारी दर्ज करके। नीचे दी गई प्रक्रिया के जरिए आप स्कूल के स्थान के आधार पर भी लॉटरी रिजल्ट चेक कर सकते हैं।