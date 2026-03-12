Good News : राजस्थान की बिजली कंपनियों में 2,005 पदों पर होगी भर्ती, वित्त विभाग ने दी मंजूरी

दरअसल, बिजली कंपनियों में लंबे समय से पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे संचालन और उपभोक्ता सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। ऊर्जा विभाग ने सरकार को 3,452 खाली पदों के आधार पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन फिलहाल 2,005 पदों पर ही मंजूरी दी गई है।