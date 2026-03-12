Jodhpur News: दो बहनों को सड़क किनारे मिला 6 लाख का सोने का हार, नहीं डोला मन, पेश की ईमानदारी की मिसाल

परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन जेवर का मालिक नजर नहीं आया। इस बीच एक दम्पती जेवर की तलाश करते हुए पिलार बालाजी मंदिर के आसपास पहुंचे। इसकी जानकारी मिलने पर रामदीन ने उनसे संपर्क किया। दम्पती ने रखड़ी सैट खोने की बात बताई। उन्होंने रखड़ी सैट पहने हुए की फोटो दिखाई और उसकी डिजाइन के बारे में भी जानकारी दी। पुष्टि होने पर रामदीन के परिवार ने बुधवार को चार तोला सोने का रखड़ी सैट लाम्बा गांव निवासी उरमा बिश्नोई को सौंप दिया।