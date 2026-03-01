Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, कलक्टर ने लिया बड़ा फैसला, युवाओं में नेता बनने का जोश

ऐसे में जिला प्रशासन ने मतपत्र छपवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में निविदा जारी की गई है। दरअसल, जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय की ओर से कुछ दिन पूर्व बैलेट पेपर छपवाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें बैलेट पेपर के लिए 16 लाख रुपए बेस प्राइस रखी गई।