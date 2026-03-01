11 मार्च 2026,

बुधवार

जोधपुर

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, कलक्टर ने लिया बड़ा फैसला, युवाओं में नेता बनने का जोश

Panchayat Election: जोधपुर में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने चुनाव के लिए मतपत्र छपवाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए निविदा जारी की है।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 11, 2026

एआई तस्वीर

जोधपुर। राज्य में निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई। भले ही सरकार ने निकाय व पंचायत चुनाव करवाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। चुनावों में बैलेट यानि मतपत्र की जरूरत होगी।

ऐसे में जिला प्रशासन ने मतपत्र छपवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में निविदा जारी की गई है। दरअसल, जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय की ओर से कुछ दिन पूर्व बैलेट पेपर छपवाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें बैलेट पेपर के लिए 16 लाख रुपए बेस प्राइस रखी गई।

जिले में 13.41 लाख ग्रामीण वोटर्स करेंगे मतदान

फलोदी जिला बनने के बाद जोधपुर जिला छोटा हो गया है। इसके बावजूद जोधपुर जिले के पंचायत चुनाव में 13.41 लाख वोटर्स हैं, जो मतदान करेंगे। इनके लिए जिले में 1614 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

हाईकोर्ट के आदेश : 15 अप्रेल से पहले कराएं चुनाव

कुछ समय पहले ही हाईकोर्ट ने 15 अप्रेल तक पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव के आदेश दिए थे, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

चुनाव को लेकर युवाओं में जोश

निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार भले ही असमंजस की स्थिति में हो, लेकिन युवाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेता बनने के लिए उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

निकाय व पंचायत चुनाव में मतपत्र छपवाने के लिए निविदा निकाली गई है, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।

  • जवाहर चौधरी, एडीएम (प्रथम)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

