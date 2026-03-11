जिला कलेक्टर ने जल संचय और विकास कार्यों की प्रगति जानी 

जिला कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्र में जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और बजट घोषणाओं के तहत स्वीकृत कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए।