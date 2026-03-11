Rajasthan Wheat MSP : समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू: किसान 30 जून तक बेच सकेंगे, जानें इस बार कितना मिल रहा भाव

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकार ने बजट सत्र में 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। ऐसे में किसानों को गेहूं बेचने पर कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा।