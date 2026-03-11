11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Wheat MSP : समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू: किसान 30 जून तक बेच सकेंगे, जानें इस बार कितना मिल रहा भाव

Rajasthan Wheat MSP : अलवर जिले में इस बार गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और किसानों को बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। अनुकूल मौसम और समय पर हुई मावठ का फसल पर सकारात्मक असर पड़ा है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Mar 11, 2026

vidhansabha

Wheat- Demo Pic

अलवर। जिले में इस बार गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और किसानों को बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। अनुकूल मौसम और समय पर हुई मावठ का फसल पर सकारात्मक असर पड़ा है। इस बीच सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं।

भरतपुर, डीग और करौली जिलों में एफसीआइ की ओर से होने वाली खरीद की निगरानी अलवर मंडल प्रबंधक के स्तर से की जाएगी। सरकारी खरीद मंगलवार से शुरू हो गई है और यह प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी। खरीद केन्द्रों पर किस्म निरीक्षकों की तैनाती कर दी गई है।

हालांकि अभी मंडियों में गेहूं की आवक शुरू नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि जैसे ही आवक बढ़ेगी, किसानों को उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। खरीद केंद्रों पर तुलाई, भंडारण और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकार ने बजट सत्र में 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। ऐसे में किसानों को गेहूं बेचने पर कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा।

पंजीकरण जरूरी

एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 1 फरवरी से जारी है। किसान राज्य सरकार के किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आवेदन कर अपनी उपज बेच सकते हैं।

यहां बनाए खरीद केंद्र

गेहूं खरीद के लिए अलवर मंडी, मालाखेड़ा, राजगढ़, गोविंदगढ़, खेरली, बड़ौदामेव, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़बास, खैरथल और बाल्लुपुरा को खरीद केंद्र बनाया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Wheat MSP : समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू: किसान 30 जून तक बेच सकेंगे, जानें इस बार कितना मिल रहा भाव

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर के बहादुरपुर में घर में घुसकर लूटपाट, महिला समेत तीन घायल

अलवर

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश 14 मार्च से शुरू, ये है लास्ट डेट 

अलवर

‘सर… बस में सीट नहीं है, चालक केबिन में बैठने नहीं दे रहा, आप कुछ करो’

अलवर

जिला कलेक्टर ने जल संचय और विकास कार्यों की प्रगति जानी 

अलवर

VIDEO: गैस की भारी किल्लत; अलवर में एजेंसी पर लोगों का हंगामा, संचालक ने खुद को चेंबर में किया बंद  

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.