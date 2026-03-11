VIDEO: गैस की भारी किल्लत; अलवर में एजेंसी पर लोगों का हंगामा, संचालक ने खुद को चेंबर में किया बंद  

ग्राहकों का कहना है कि कई दिनों पहले बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर आसानी से नहीं मिल रहा है। गैस की सीमित सप्लाई के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। इसी वजह से कई जगहों पर ग्राहकों और एजेंसी कर्मचारियों के बीच बहस की स्थिति भी बन रही है।