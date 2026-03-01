जयपुर के कनकपुरा में कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द और मार्ग परिवर्तित, देखें पूरी लिस्ट

Railway News: उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अंतर्गत कनकपुरा स्टेशन यार्ड में होने वाले तकनीकी कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस कार्य के चलते कई प्रमुख ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है।