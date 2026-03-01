जयपुर के कनकपुरा में कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द और मार्ग परिवर्तित, देखें पूरी लिस्ट

फाइल फोटो पत्रिका
Railway News: उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अंतर्गत कनकपुरा स्टेशन यार्ड में होने वाले तकनीकी कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस कार्य के चलते कई प्रमुख ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि इस ब्लॉक के कारण यात्रियों को असुविधा हो सकती है। प्रभावित ट्रेनों का विवरण नीचे दिया गया है।
जम्मूतवी-अजमेर (12414): 3 से 5 मई, 8 मई और 11 से 14 मई तक यह ट्रेन जम्मूतवी से चलकर केवल खातीपुरा तक ही आएगी। यह खातीपुरा से अजमेर के बीच रद्द रहेगी।
अजमेर-जम्मूतवी (12413): 4 से 6 मई, 9 मई और 12 से 15 मई तक यह ट्रेन अजमेर के बजाय खातीपुरा स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी।
1. जैसलमेर-काठगोदाम (15013): 12 मई को यह ट्रेन फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी और रींगस, नीमकाथाना व नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
2. काठगोदाम-जैसलमेर (15014): 3 से 8 मई और 12 से 14 मई तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी और रींगस, नीमकाथाना व नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
3. अन्य प्रभावित ट्रेनें: अजमेर-किशनगंज (15716), भुज-बरेली (14322), और अजमेर-चंडीगढ़ (12983) भी 11 और 12 मई को बदले हुए मार्ग से चलेंगी और रींगस, नीमकाथाना व नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
4. बरेली-भुज (14311) व जम्मूतवी-बाड़मेर (14662): ये ट्रेनें भी क्रमश: 12 और 11 मई को रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर गंतव्य तक पहुंचेगी रींगस, नीमकाथाना व नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
