Rajasthan Airport: एयरफोर्स का नोटम जारी, 1 महीने तक बंद रहेगा राजस्थान का यह एयरपोर्ट, कई शहरों की कनेक्टिविटी पर असर

एयरफोर्स के अनुसार सात साल पहले रनवे की मरम्मत की गई थी। जोधपुर एयरपोर्ट सीमावर्ती क्षेत्र के करीब होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में रनवे की री-कारपेटिंग कर इसे पूरी तरह नया बनाया जाएगा। चूंकि एयरपोर्ट पर केवल एक ही रनवे है, जिसका उपयोग एयरफोर्स और सिविल उड़ानें दोनों करती हैं, इसलिए मरम्मत के दौरान सिविल संचालन संभव नहीं रहेगा। अनुमान है कि यह कार्य पूरा करने में करीब एक माह का समय लगेगा।