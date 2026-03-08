Rajasthan Greenfield Airport: राजस्थान का सबसे बड़ा होगा यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, A-321 जैसे बड़े विमान उतर सकेंगे, जानें खासियतें

कोटा में नए एयरपोर्ट पर 3200 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। इस एयर स्ट्रिप के समानान्तर एक और एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। इस एयर स्ट्रिप की लंबाई भी 3200 मीटर होगी, लेकिन चौड़ाई 23 मीटर होगी। एयरपोर्ट पर विमान उत्तरने के बाद उसे पेरेलल एयर स्ट्रिप पर लिया जाएगा। दोनों एयर स्ट्रिप के आसपास साढ़े सात मीटर चौड़े शोल्डर्स भी बनाए जाएंगे।