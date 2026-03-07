Rajasthan News : ‘मैंने जनता से वादा किया था…’, राजस्थान में कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिलान्यास समारोह में ये क्या बोले प्रधानमंत्री?

- ''अब दिल्ली, वड़ोदरा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से agro based industry के लिए ये क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी के ये नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा।''