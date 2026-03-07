Rajasthan News : राजनीति नहीं- चुनी ‘देश सेवा’, सांसद हनुमान बेनीवाल के भतीजे प्रतीक बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, पिता नारायण बेनीवाल ने बेटे के कंधों पर सजाए सितारे  

आज के दौर में जहां 'वंशवाद' की राजनीति पर चर्चा होती है, वहां प्रतीक बेनीवाल का उदाहरण यह साबित करता है कि हर किसी की राह एक जैसी नहीं होती। कोई राजनीति में जाकर समाज की सेवा करता है, तो कोई वर्दी पहनकर सरहद पर देश की रक्षा करता है। प्रतीक की यह सफलता राजस्थान के उन युवाओं को प्रेरित करेगी जो प्रभावशाली परिवारों से होने के बावजूद अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं।