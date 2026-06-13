नागौर : प्रदेश में पुलिसकर्मियों के यात्रा भत्ता के 50 करोड़ से ज्यादा बकाया, कैसे सुधरेगी पुलिस की कार्यशैली

नागौर. राजस्थान में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के बड़े-बड़े दावों के बीच पुलिस व्यवस्था की जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश के पुलिसकर्मियों का यात्रा भत्ता महीनों नहीं, बल्कि कई मामलों में सालभर तक नहीं मिलता है। विधायक ललित मीना के विधानसभा सवाल पर गृह विभाग ने स्वीकार किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस जवानों के यात्रा भत्ते (टीए बिल) का 50 करोड़ से अधिक भुगतान लंबित है। सरकार ने इसके लिए बजट की सीमित उपलब्धता, पूर्व वर्षों के बकाया बिल और आईएफएमएस पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार बताया है।