नागौर में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में भ्रष्टाचार पर सरकार ने साधा मौन

हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना की जांच में भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं, तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि कार्रवाई हुई है तो जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? विधानसभा में उठे सवालों पर सरकार की चुप्पी इस पूरे मामले को और अधिक संदेहास्पद बना रही है। चंद अधिकारियों एवं ठेकेदारों को बचाने के लिए सैकड़ों आवंटियों के साथ अन्याय करना कहां तक जायज है। जब सरकारी एजेंसी ने यह मान चुकी कि मकानों का निर्माण करते समय ठेकेदार ने निर्धारित मात्रा से कम सीमेंट काम ली, तो फिर आवंटियों से पूरे पैसे क्यों लिए गए। इस मामले में सरकार को चाहिए कि आवंटियों को आर्थिक राहत देते हुए अधिकारियों एवं ठेकेदारों से वसूली की जाए, ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार करने से पहले सोचे।