नागौर में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में भ्रष्टाचार पर सरकार ने साधा मौन

नागौर की डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना में अधूरे पड़े मकान
नागौर. शहर की डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना में बने हाउसिंग बोर्ड के मकानों में करोड़ों रुपए के निर्माण घोटाले और घटिया निर्माण के आरोपों की जांच में पुष्टि होने के बावजूद जिम्मेदार ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का मामला ठंडे बस्ते में है। इस मुद्दे को लेकर चार महीने पहले डेगाना विधायक ने विधानसभा में सवाल लगाया था, लेकिन सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया । दूसरी ओर पुराने विवादित और घटिया मकानों के निस्तारण के बजाय हाउसिंग बोर्ड नई आवासीय योजनाओं के निर्माण में जुट गया है।
सूत्रों के अनुसार ताऊसर रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन पर मकान बनाकर देने के नाम पर दो साल पहले जो आवेदन बोर्ड ने लिए थे, उस जमीन पर न्यायालय का स्थगन आदेश आने से अब बालवा रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान बनाकर देने की तैयारी चल रही है। आवेदकों ने इसका विरोध करने की बात कही है।
विधायक ने सवाल पूछकर मांगी थी जानकारी
डेगाना विधायक अजयसिंह किलक ने फरवरी 2026 में विधानसभा में सवाल लगाकर सरकार से पूछा था कि क्या नागौर की डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना में बने मकानों के घटिया निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? साथ ही आवंटियों को राहत देने को लेकर सरकार की क्या योजना है? इस संबंध में सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। जबकि एसीबी में प्रकरण दर्ज करने से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर कराई गई एफएसएल जांच में घटिया निर्माण की पुष्टि हुई थी। लेकिन बोर्ड के अधिकारी मामले को दबा रहे हैं।
आवंटी आज भी राहत का इंतजार कर रहे
बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने जीवनभर की कमाई लगाकर ये मकान खरीदे, उन्हें आज तक न तो आर्थिक राहत मिली और न ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई का परिणाम दिखाई दिया। जांच रिपोर्ट, एफआईआर और तकनीकी प्रमाण मौजूद होने के बावजूद फाइलें आगे नहीं बढ़ पाईं। बोर्ड अधिकारियों ने मामले को दबा दिया।
लाखों रुपए की सीमेंट खा गए ठेकेदार, आवंटियों को राहत नहीं
एसीबी की जांच में सामने आया कि सेक्टर-1 के 60 मकानों और सेक्टर-4 के 45 मकानों में निर्धारित मात्रा से हजारों सीमेंट बैग कम उपयोग किए गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार दोनों सेक्टरों में कुल 5,524 सीमेंट बैग कम लगाए गए, जिनकी तत्कालीन कीमत 13.81 लाख रुपए आंकी गई। जांच में यह भी सामने आया कि घटिया निर्माण के बावजूद संबंधित फर्मों को भुगतान कर दिया। इस मामले में तत्कालीन आवासीय अभियंता हाकमचंद पंवार, परियोजना अभियंता प्रमोद कुमार माथुर, मोजदीन कंस्ट्रक्शन कम्पनी के मालिक मोजदीन और बीएस कंस्ट्रक्शन कम्पनी के मालिक बलवंत सिंह सेवदा के खिलाफ 8 अक्टूबर 2014 को एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया था।
मिश्रण अनुपात में भी भारी गड़बड़ी
सेक्टर-3 में मध्यम आय वर्ग के 54 मकानों की जांच में चिनाई कार्य में सीमेंट कम उपयोग करने का मामला सामने आया। पीसीसी कार्य में निर्धारित 1:4:8 अनुपात के बजाय 1:6:7 का मिश्रण पाया गया। विशेषज्ञों ने माना कि इससे निर्माण की मजबूती प्रभावित हुई और भवनों की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ा।
सेक्टर-2 में भी मिली अनियमितता
एक अन्य मामले में सेक्टर-2 के 68 मकानों की जांच के दौरान करणी कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा 1128 सीमेंट बैग कम उपयोग करने की पुष्टि हुई। इसकी कीमत उस समय 2.82 लाख रुपए आंकी गई। इस मामले में 4 दिसंबर 2017 को एसीबी ने अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए। इस संबंध में नागौर आवासीय अभियंता राज्यश्री कच्छावा से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
आवेदकों की चिंता
पिछले दो साल से 5 लाख से अधिक राशि जमा है, अब भी यह पता नहीं है कि मकान मिलेगा या नहीं। हाउसिंग बोर्ड को या तो राशि वापस करनी चाहिए या आवेदकों का घर का सपना पूरा करना चाहिए।
- मनीष पारीक, आवेदक, हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना
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मैंने नागौर में मकान लेने की उम्मीद के साथ हाउसिंग बोर्ड पर भरोसा करके योजना में पांच लाख बीस हजार रुपए जमा करवाए थे, लेकिन दो साल से हमारे पैसे अटके पड़े हैं। हमें जिस जमीन पर मकान देने का सपना दिखाया था, वहां अभी मकान बनाने का काम भी शुरू नहीं किया है। पता नहीं मकान कब बनेंगे।
- श्रवण गहलोत, आवेदक, ताऊसर रोड हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना
पत्रिका व्यू
हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना की जांच में भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं, तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि कार्रवाई हुई है तो जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? विधानसभा में उठे सवालों पर सरकार की चुप्पी इस पूरे मामले को और अधिक संदेहास्पद बना रही है। चंद अधिकारियों एवं ठेकेदारों को बचाने के लिए सैकड़ों आवंटियों के साथ अन्याय करना कहां तक जायज है। जब सरकारी एजेंसी ने यह मान चुकी कि मकानों का निर्माण करते समय ठेकेदार ने निर्धारित मात्रा से कम सीमेंट काम ली, तो फिर आवंटियों से पूरे पैसे क्यों लिए गए। इस मामले में सरकार को चाहिए कि आवंटियों को आर्थिक राहत देते हुए अधिकारियों एवं ठेकेदारों से वसूली की जाए, ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार करने से पहले सोचे।
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