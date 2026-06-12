Rajasthan News : कोला डूंगरी गांव की बहन बेटियों की अनूठी पहल, वन मंत्री संजय शर्मा ने भी सराहा 

समापन और विदाई के समय माहौल भावुक हो गया। बहन-बेटियों की आंखें नम थीं और चेहरों पर तीन दिनों तक मिले अपनत्व की खुशी झलक रही थी। उन्होंने कहा, “ऐसा लगा जैसे बचपन फिर लौट आया हो। वर्षों की दूरियां कुछ ही पलों में मिट गईं। हर गम और चिंता भूल गए। अब यहां से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन गांव में लगाए गए ये पौधे हमारी यादों को हमेशा जीवित रखेंगे।” बहन-बेटियों ने आयोजन समिति और गांववासियों का आभार जताते हुए कहा कि यह स्नेह मिलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि रिश्तों को फिर से जीने और संजोने का अवसर बन गया।