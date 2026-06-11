नागौर-बीकानेर फोरलेन सड़क के लिए 1360 करोड़ रुपए स्वीकृत

इसके साथ ही पलाना का ओवरब्रिज भी यातायात के लिहाज से बदलाव की जरूरत जताई जा रही थी। इन मुद्दों को लेकर हाइवे के ट्रैफिक को देशनोक के बाहर ओरण को खंडित नहीं करते हुए उसकी बाउंडरी के साथ नई सड़क निकालने का प्रस्ताव दिया था। अब केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडगरी ने बड़ी सौगात दी है। देशनोक धार्मिक आस्था का बड़ा स्थान होने से यहां देशभर से लोग आते है। उनका आवागमन सुगम हो जाएगा।