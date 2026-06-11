नागौर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल

जिले में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए नागौर पुलिस ने बुधवार को विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन में सात पुलिस टीमों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर आबकारी अधिनियम के तहत 9 प्रकरण दर्ज किए तथा 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान कुल 847 पव्वे अवैध देशी शराब, 73 पव्वे अंग्रेजी शराब, 92 बीयर बोतलें तथा 2 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। पुलिस के अनुसार अभियान के लिए डीएसटी टीम के साथ सदर, गोटन, जसनगर, खाटूबड़ी, जायल और सुरपालिया थाना पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गई थीं। नागौर वृत्ताधिकारी जतिन जैन के नेतृत्व में गठित टीमों ने 10 जून को अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। सदर थाना पुलिस ने झाड़ीसरा निवासी महेंद्रसिंह राजपूत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 128 पव्वे अवैध देशी शराब और 8 बीयर बोतलें बरामद कीं। गोटन थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में हरसोलाव निवासी कुनाराम मेघवाल और गंठिया निवासी रामअवतार बावरी को गिरफ्तार कर क्रमशः 55 और 60 पव्वे अवैध देशी शराब जब्त की। वहीं जसनगर थाना क्षेत्र में बाबूलाल कुमावत के कब्जे से 52 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद की गई। खाटूबड़ी थाना पुलिस ने 144 पव्वे अवैध देशी शराब जब्त की। जायल थाना पुलिस ने दुगस्ताऊ निवासी दिनेश को गिरफ्तार कर 48 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद की। सुरपालिया थाना पुलिस ने झटेरा निवासी अमरसिंह को गिरफ्तार कर 138 पव्वे अवैध देशी शराब जब्त की। इसके अलावा सुरपालिया क्षेत्र में दो अन्य कार्रवाइयों के दौरान 222 पव्वे अवैध देशी शराब, 73 पव्वे अंग्रेजी शराब, 84 बीयर बोतलें तथा 2 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गईं।