Nagaur: हाउसिंग बोर्ड के मकानों में भ्रष्टाचार, लाखों रुपए की सीमेंट ‘गायब’ कर गए ठेकेदार, फाइलों में दबा घोटाला

हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना की जांच में भ्रष्टाचार सामने आ चुका है, तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि कार्रवाई हुई है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? विधानसभा में उठे सवालों पर सरकार की चुप्पी इस पूरे मामले को और अधिक संदेहास्पद बनाती है। चंद अधिकारियों और ठेकेदारों को बचाने के लिए सैकड़ों आवंटियों के साथ अन्याय करना कहां तक उचित है? जब सरकारी एजेंसी यह मान चुकी है कि मकानों के निर्माण में निर्धारित मात्रा से कम सीमेंट का उपयोग किया गया, तो फिर आवंटियों से पूरी राशि क्यों ली गई? इस मामले में सरकार को चाहिए कि आवंटियों को आर्थिक राहत देते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों से वसूली की जाए, ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार करने से पहले लोग सोचने को मजबूर हों।