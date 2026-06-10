10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Karauli: ट्रेन की चपेट में आने से महिला सहित 2 मासूमों की हुई थी मौत, तीनों की हुई पहचान, मृतका डॉक्टर की पत्नी

Karauli hindaun city News : ढिंढोरा-हुक्मीखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाली महिला और दो मासूम बच्चियों की पहचान हो गई है। मृतका गंगापुर सिटी निवासी एक चिकित्सक की पत्नी थी।

2 min read
Google source verification

करौली

image

Rakesh Mishra

Jun 10, 2026

Hindaun City Train Accident

मृतक महिला और बच्चे। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

हिण्डौनसिटी। दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर स्थित ढिंढोरा-हुक्मीखेड़ा हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत के मामले में पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर ली है। मृतका की पहचान गंगापुर सिटी क्षेत्र के टोकसी गांव निवासी मधुबाला के रूप में हुई है, जबकि उसके साथ दो बच्चियां साल वर्षीय गुड़िया और तीन वर्षीय यशस्वी थीं। तीनों के शव हिण्डौन जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं। मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

यह वीडियो भी देखें

मंगलवार को हुआ था हादसा

जानकारी के अनुसार मृतका मधुबाला का पीहर श्रीमहावीरजी क्षेत्र के कुंजेला गांव में है। वह गंगापुर सिटी में संविदा पर कार्यरत डॉ. गौरव मीना की पत्नी हैं। हालांकि महिला और दोनों बच्चियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जीआरपी पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर ढिंढोरा-हुक्मीखेड़ा हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ था।

ट्रेन की चपेट में आए तीनों

रेलवे स्टेशन से नॉन स्टॉप गुजर रही बयाना-जयपुर फास्ट पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और दो छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद रेलवे ट्रैक के आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। जीआरपी थाना गंगापुर सिटी के अधिकारियों के अनुसार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे स्टेशन मास्टर ने सूचना दी थी कि एक महिला दो बच्चों के साथ अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गई, जिससे वे ट्रेन की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

हादसे के बाद शवों के पास से एक पिट्ठू बैग भी मिला था, जिसमें बच्चों के कपड़े और करीब 700 रुपए रखे हुए थे। प्रारंभिक स्तर पर मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी। जीआरपी ने आसपास के गांवों में सूचना पहुंचाई और लोगों से शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया था। बाद में परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों की पहचान हो सकी। फिलहाल जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रखी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Sikar Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचला, पति-पोते के सामने मौत, बोरे में समेटना पड़ा शव

ये भी पढ़ें
Sikar Road Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jun 2026 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Karauli: ट्रेन की चपेट में आने से महिला सहित 2 मासूमों की हुई थी मौत, तीनों की हुई पहचान, मृतका डॉक्टर की पत्नी

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: 3 साल बाद पीहर से ससुराल लौटी पत्नी की पति ने कर दी हत्या, परिजनों ने लगाए आरोप, मामला दर्ज

Married Woman Died
करौली

Karauli News : करौली के हिण्डौन में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से महिला सहित दो मासूम बच्चों की मौत

Woman and children killed by train
करौली

Karauli: 28 साल बाद लबालब हुए जगर बांध का जलस्तर घटा, 8 माह में 8 फीट पानी कम; डाउन स्ट्रीम में बहाव जारी

jagar dam
करौली

Karauli : श्रीजी मंदिर से प्रतिमा चोरी का मामला, जंगल से बरामद हुई पोशाक, जांच अभियान तेज

Karauli Shreeji temple Idol theft costume recovered forest investigation intensified
करौली

Karauli News : खेत से मवेशी भगाते समय फिसला पैर, कुएं में गिरने से बालक की मौत

boy falls into well
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.