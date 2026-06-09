नागौर: खेजड़ी के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, मरने से पहले बनाया था वीडियो

जायल (नागौर)। जिले के ​जायल थाना क्षेत्र के मेहरवास गांव के पास मंगलवार को एक युवक का शव खेजड़ी के पेड़ पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। झल्लालड़-मेहरवास मार्ग स्थित एक खेत में ग्रामीणों ने पेड़ पर शव लटका देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मृतक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।