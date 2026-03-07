Rajasthan: ‘जब अहंकारी और उत्पाती छात्र आ जाते हैं तब…’, PM मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ‘गज़ब’ तरीके से की तारीफ़

राजस्थान में हाड़ौती के लिए आज 7 March 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोटा के विकास में स्थानीय सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के योगदान को रेखांकित करते हुए उनकी कार्यशैली की 'गजब' तरीके से प्रशंसा की। पीएम ने ओम बिरला की तुलना एक ऐसे मुखिया से की जो कड़वे बोल झेलकर भी सबको साथ लेकर चलता है।