Rajasthan: ‘जब अहंकारी और उत्पाती छात्र आ जाते हैं तब…’, PM मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ‘गज़ब’ तरीके से की तारीफ़

राजस्थान में हाड़ौती के लिए आज 7 March 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोटा के विकास में स्थानीय सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के योगदान को रेखांकित करते हुए उनकी कार्यशैली की 'गजब' तरीके से प्रशंसा की। पीएम ने ओम बिरला की तुलना एक ऐसे मुखिया से की जो कड़वे बोल झेलकर भी सबको साथ लेकर चलता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एक रोचक 'उपमा' का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ओम बिरला जी ऐसे स्पीकर हैं, जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करते हैं।
पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, "कभी-कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी और उत्पाती छात्र सदन में आ भी जाते हैं, तो भी वे सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। वे किसी को अपमानित नहीं करते और सबके कड़वे बोल भी धैर्य से झेल लेते हैं।"
पीएम मोदी ने ओम बिरला को एक 'समर्पित जनप्रतिनिधि' बताया। उन्होंने कहा कि बिरला जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं।
प्रधानमंत्री ने कोटा के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ओम बिरला के 'सेवाभाव' की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की परियोजना को हकीकत में बदलने के लिए बिरला जी ने लगातार प्रयास किए हैं।
शिलान्यास समारोह के दौरान कोटा और बूंदी के लोगों में भारी उत्साह देखा गया। स्थानीय निवासियों का मानना है कि ओम बिरला के नेतृत्व में कोटा अब केवल 'कोचिंग सिटी' नहीं, बल्कि एक 'कनेक्टेड सिटी' और 'टूरिज्म हब' बनने की दिशा में बढ़ रहा है। पीएम मोदी की तारीफ के बाद कोटा के राजनीतिक गलियारों में ओम बिरला का कद और भी बढ़ गया है।
पीएम मोदी ने आशा व्यक्त की कि शिलान्यास के बाद एयरपोर्ट का काम तेजी से पूरा होगा और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह एयरपोर्ट राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग