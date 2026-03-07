7 मार्च 2026,

शनिवार

कोटा

Rajasthan: ‘जब अहंकारी और उत्पाती छात्र आ जाते हैं तब…’, PM मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ‘गज़ब’ तरीके से की तारीफ़

कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जमकर तारीफ की।

कोटा

कोटा

image

Nakul Devarshi

Mar 07, 2026

राजस्थान में हाड़ौती के लिए आज 7 March 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोटा के विकास में स्थानीय सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के योगदान को रेखांकित करते हुए उनकी कार्यशैली की 'गजब' तरीके से प्रशंसा की। पीएम ने ओम बिरला की तुलना एक ऐसे मुखिया से की जो कड़वे बोल झेलकर भी सबको साथ लेकर चलता है।

'अहंकारी और उत्पाती छात्रों को भी संभालते हैं बिरला'

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एक रोचक 'उपमा' का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ओम बिरला जी ऐसे स्पीकर हैं, जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करते हैं।

पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, "कभी-कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी और उत्पाती छात्र सदन में आ भी जाते हैं, तो भी वे सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। वे किसी को अपमानित नहीं करते और सबके कड़वे बोल भी धैर्य से झेल लेते हैं।"

  • सियासी मायने: पीएम के इस बयान को विपक्ष के उन नेताओं पर सीधे तंज के रूप में देखा जा रहा है जो अक्सर सदन में हंगामा करते हैं।

'शानदार सांसद और बेहतरीन स्पीकर'

पीएम मोदी ने ओम बिरला को एक 'समर्पित जनप्रतिनिधि' बताया। उन्होंने कहा कि बिरला जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं।

  • संविधान के प्रति निष्ठा: पीएम ने कहा कि ओम बिरला संविधान और संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं।
  • पक्ष-विपक्ष से ऊपर: मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज बिरला किसी दल के सदस्य नहीं हैं, बल्कि वे पक्ष और प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर उठकर सदन का संचालन कर रहे हैं।

देखें वीडियो : पीएम मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ़

कोटा-बूंदी एयरपोर्ट: बिरला के प्रयासों का प्रतिफल

प्रधानमंत्री ने कोटा के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ओम बिरला के 'सेवाभाव' की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की परियोजना को हकीकत में बदलने के लिए बिरला जी ने लगातार प्रयास किए हैं।

  • नए अवसर: एयरपोर्ट बनने से कोटा के युवाओं के लिए रोजगार और पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे।
  • कोटा का विकास: पीएम ने कहा कि ओम बिरला की हमेशा यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों को नए अवसर मिलें और उनका जीवन सुगम हो।

हाड़ौती में जश्न: कोटा को मिली नई पहचान

शिलान्यास समारोह के दौरान कोटा और बूंदी के लोगों में भारी उत्साह देखा गया। स्थानीय निवासियों का मानना है कि ओम बिरला के नेतृत्व में कोटा अब केवल 'कोचिंग सिटी' नहीं, बल्कि एक 'कनेक्टेड सिटी' और 'टूरिज्म हब' बनने की दिशा में बढ़ रहा है। पीएम मोदी की तारीफ के बाद कोटा के राजनीतिक गलियारों में ओम बिरला का कद और भी बढ़ गया है।

गुणवत्तापूर्ण निर्माण और भविष्य की उम्मीदें

पीएम मोदी ने आशा व्यक्त की कि शिलान्यास के बाद एयरपोर्ट का काम तेजी से पूरा होगा और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह एयरपोर्ट राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।



Rajasthan: 'जब अहंकारी और उत्पाती छात्र आ जाते हैं तब…', PM मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की 'गज़ब' तरीके से की तारीफ़

